Американский скульптор, создавший арт-объекты для парка «Краснодар», сделал их мини-версию

Краснодарский край, В мире

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20 июля художник Кен Келлехер показал миниатюры скульптуры «Внутренний ребенок» из парка «Краснодар»

Напомним, американский художник Кен Келлехер в феврале презентовал в своем инстаграме новые скульптуры для парка «Краснодар». В апреле арт-объекты «Внутренний ребенок» установили в парке.

Арт-объект представляет собой четыре детские фигуры, смотрящие в разные стороны света. Они установлены рядом с платанами-лавочками. Автор произведения рассказал, что «внутренний ребенок — это такое место внутри нас самих, которое дает нам максимальное количество счастья».

20 июля Кен Келлехер показал в своем инстаграме мини-версии скульптур. Маленькие «Внутренние дети» напечатаны из хрома на 3D-принтере и созданы в коллаборации с агентством Legacy Landmark, которое занимается дизайном и установкой арт-объектов.

21 июля портал Юга.ру связался с Келлехером. На вопрос, будут ли скульптуры доступны для покупки, художник ответил, что в ближайшее время поделится подробностями проекта.

Искусство Краснодар парк «Краснодар» стрит-арт Художники

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Американский скульптор, создавший арт-объекты для парка «Краснодар», сделал их мини-версию
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