В Краснодаре из-за массовых аварий несколько районов остались без света

Краснодарский край

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20 июля из-за аварий на 6 разных линиях жители нескольких районов в Краснодаре остались без света

Информация об отключении электроэнергии появилась в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.

Там сообщили, что первое аварийное отключение электроэнергии произошло в 15:00 из-за повреждения линии. Без света остались улицы 40 лет Победы, Российская, Достоевского и Тургенева. 

Следующее отключение произошло 16:08 также из-за повреждения линии. Подачу света прекратили на улицах Ишунина, Тургенева, Гаражной, Монтажников, Дальней.

Через сорок минут диспетчеры зафиксировали очередную аварию. Без света остались жители улиц 1 Мая, Бершанской, Фадеева, 8 Марта, Седина, Суворова, Лавочкина.

В 17:20 аварийно отключили свет на улицах Комарова, Ришелевской, Белгородской, Очаковской, Ратной Славы, Измаильской, Генерала Петрова.

В 17:55 произошла еще одна авария на линии. Район отключения света ограничен улицами Семеновской, Троицкой, Средней, Архангельской, Гиагинской и Прикубанском округе. 

В 18:40 произошла последняя аварийная ситуация. Без света остались жители улиц Думенко, Чекистов, Рождественской набережной, Харьковской, Минской.

На местах аварий работали специалисты. Электроэнергию обещали вернуть в течение 4-5 часов. В беседе с Юга.ру пресс-служба «НЭСК-Электросети» сообщила, что подача энергии была восстановлена в указанные сроки. 

Отметим, что согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», 20 июля температура составила 39℃.

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