В Новотитаровской за сутки сгорели рынок и крупный магазин

Первый пожар начался около 00:50 на Ейском шоссе. Там на площади 300 кв. метров загорелись торговые павильоны. Остановить распространение огня удалось в 1:30, а полностью потушить — в 3:40. В огне никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Глава станицы Сергей Кошман сказал местной газете «РВС», что сгорело около половины Казачьего рынка. Вся торговая площадь принадлежит частнику. Сам владелец рынка Виктор Светличный сообщил, что сгоревшая часть не подлежит восстановлению и пойдет под снос. В ближайшее время там проведут демонтаж с последующим строительством помещений.