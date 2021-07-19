В Новотитаровской за сутки сгорели рынок и крупный магазин
В станице Новотитаровской Динского района 19 июля произошло два крупных пожара
Первый пожар начался около 00:50 на Ейском шоссе. Там на площади 300 кв. метров загорелись торговые павильоны. Остановить распространение огня удалось в 1:30, а полностью потушить — в 3:40. В огне никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Глава станицы Сергей Кошман сказал местной газете «РВС», что сгорело около половины Казачьего рынка. Вся торговая площадь принадлежит частнику. Сам владелец рынка Виктор Светличный сообщил, что сгоревшая часть не подлежит восстановлению и пойдет под снос. В ближайшее время там проведут демонтаж с последующим строительством помещений.
Еще один пожар в Новотитаровской случился около 17:20 на улице Широкой. Спасатели прибыли на вызов в 17:28 и установили, что горит трехэтажное здание. Огонь охватил 600 кв. метров. Судя по кадрам из соцсетей, горит крупный магазин строительных материалов, вплотную к нему находятся магазин автозапчастей и СТО.
В пресс-службе краевого МЧС уточнили, что в тушении участвуют 65 человек и 21 единица спецтехники.