В Краснодаре ищут родственников потерявшего память 80-летнего мужчины

Краснодарский край

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Волонтеры начали поиски родственников пенсионера, который поступил в больницу Краснодара 17 июля с потерей памяти

Ивана Анпилогова доставили в краснодарскую больницу в зеленой камуфляжной майке и синих трусах. Он не знает, где живет и не помнит своих родственников. 

По состоянию на 19 июля его родных найти не удалось, уточнили порталу Юга.ру в поисковом отряде «Лиза Алерт». В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что в полицию пока не поступало заявление о пропаже.

Приметы Ивана Анпилогова: худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза, рост 175 см. 

Всех, кто обладает информацией о родственниках или месте проживания Ивана Анпилогова, просят позвонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112

Напомним, на Кубани ищут 12-летнего мальчика, который собирался уехать к отцу в Омск. 

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В Краснодаре ищут родственников потерявшего память 80-летнего мужчины
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