В Краснодаре ищут родственников потерявшего память 80-летнего мужчины

Ивана Анпилогова доставили в краснодарскую больницу в зеленой камуфляжной майке и синих трусах. Он не знает, где живет и не помнит своих родственников.

По состоянию на 19 июля его родных найти не удалось, уточнили порталу Юга.ру в поисковом отряде «Лиза Алерт». В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что в полицию пока не поступало заявление о пропаже.

Приметы Ивана Анпилогова: худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза, рост 175 см.