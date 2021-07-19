В Краснодаре ищут родственников потерявшего память 80-летнего мужчины
Волонтеры начали поиски родственников пенсионера, который поступил в больницу Краснодара 17 июля с потерей памяти
Ивана Анпилогова доставили в краснодарскую больницу в зеленой камуфляжной майке и синих трусах. Он не знает, где живет и не помнит своих родственников.
По состоянию на 19 июля его родных найти не удалось, уточнили порталу Юга.ру в поисковом отряде «Лиза Алерт». В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что в полицию пока не поступало заявление о пропаже.
Приметы Ивана Анпилогова: худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза, рост 175 см.
Всех, кто обладает информацией о родственниках или месте проживания Ивана Анпилогова, просят позвонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.
Напомним, на Кубани ищут 12-летнего мальчика, который собирался уехать к отцу в Омск.