Жители Новороссийска и Ейска остались без воды из-за аварии

19 июля в Новороссийске и Ейске из-за аварий прекратили водоснабжение

Утром 19 июля в Новороссийске из-за аварии на насосном оборудовании отменили подачу воды. В пресс-службе города заявили, что точное время возобновления водоснабжения неизвестно. Местные жители могут оставить заявку для подвоза воды.

В Ейске из-за аварийных работ на магистральном водопроводе вполовину снижена подача воды в поселках Ближнеейском, Краснофлотском, Большелугском, Симоновка, селах Воронцовка и Кухаривка, а также в хуторе Приазовка. Полностью ограничена подача воды в поселках Садовый, Степной, Яснопольский, Широчанка, селе Александровка и хуторе Зеленая роща. Водоснабжение восстановят после завершения аварийных работ.

Кроме того, 17 июля в Славянске-на-Кубани произошла авария в системе водоснабжения на магистральном водопроводе по улице Полковой между Совхозной и Запорожской. В пресс-службе города Юга.ру сообщили, что подачу воды возобновили днем 18 июля.

Напомним, в Краснодаре в июле заменят трубы тепловой магистрали «ТЭЦ — Центр города» в рамках ежегодной профилактики.