Под Анапой загорелась столовая
18 июля в станице Благовещенской произошло крупное возгорание
Сообщение о возгорании в одноэтажном доме в переулке Пограничный в станице Благовещенской поступило диспетчеру 18 июля в 23:41. К месту тут же были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.
Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пожар произошел в здании столовой.
В 00:01 первые подразделения установили, что произошло возгорание в одноэтажном доме на площади около 1000 кв. метров. Были привлечены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара. Также подали пожарные стволы на тушение и защиту соседних зданий.
В 01:38 объявили ликвидацию открытого горения, а в 02:48 полностью потушили пожар.
На месте работали 85 человек и 28 единиц спецтехники. Было подано 8 стволов Дельта.
Напомним, 16 июля в Тимашевске загорелся жилой дом рядом с монастырем.
Обновление: Установлено, что возгорание произошло в одной из торговых точек, прилегающих к летней столовой. Из находящейся рядом гостиницы «Сиета» эвакуировали 33 человека, из столовой вынесли 11 газовых баллонов. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет, ущерб устанавливается.
Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара.