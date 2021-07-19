Под Анапой загорелась столовая

Сообщение о возгорании в одноэтажном доме в переулке Пограничный в станице Благовещенской поступило диспетчеру 18 июля в 23:41. К месту тут же были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пожар произошел в здании столовой.