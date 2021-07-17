Вместе с чиновником задержали и учредителя коммерческой организации. Их подозревают в хищении бюджетных 85 млн рублей при исполнении госконтракта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Следствие планировало просить об аресте Скрипкина.



С помощью коллег из ФСБ РФ следствие установило, что в 2018 году при проведении электронного аукциона таможенники завысили начальную цену контракта на покупку здания для Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Это ограничило конкуренцию и дало преимущество бизнесмену, который также стал фигурантом дела. После заключения госконтракта на сумму свыше 253 млн рублей ЮТУ получило здание площадью около 3 тыс. кв. м и 2 земельных участка. Следствие считает, что цена приобретенной недвижимости искусственно завышена на 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.



В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ближайшее время задержанным предъявят обвинение.