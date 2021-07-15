Байк-парк «Курорта Красная Поляна» открыл новые трассы в Восточном лесу
«Красная Поляна Байк Парк» в два раза увеличил зону катания на горных велосипедах
Трасса «Новичок» подойдет начинающим велосипедистам даже для первого посещения байк-парка. Это 7,2 км пологого спуска через буковый лес со сбросом высоты 470 метров. Кататься можно на обычном горном велосипеде с исправными тормозами и передним амортизатором, но комфортнее будет маунтинбайк с двумя амортизаторами и гидравлическими тормозами.
Опытным райдерам подойдет трасса «Мискузи» красного уровня сложности длиной 1,9 км и со сбросом высоты 470 метров. Небольшие прыжки, флоу-серии, техничные виражи и средний уклон — на курорте постарались создать подходящие условия для отработки навыков велосипедистов.
Инфраструктура байк-парка включает велопрокат и школу горных велосипедов, кронштейны для велосипедов на канатной дороге, деревянный скилл-парк и земляной памп-трек для тренировок, мастерскую по ремонту и обслуживанию маунтинбайков. 30 км трасс зеленого, синего, красного и черного уровней сложности на высоте 540–1375 метров над уровнем моря оборудованы шорами, дропами, контруклонами, крутыми поворотами и ритм-секциями.
Для катания и подъема к старту трасс на канатной дороге необходим байк-пасс. При покупке сезонного байк-пасса можно неограниченно кататься в байк-парке все лето.