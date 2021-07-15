Байк-парк «Курорта Красная Поляна» открыл новые трассы в Восточном лесу

«Красная Поляна Байк Парк» в два раза увеличил зону катания на горных велосипедах

Трасса «Новичок» подойдет начинающим велосипедистам даже для первого посещения байк-парка. Это 7,2 км пологого спуска через буковый лес со сбросом высоты 470 метров. Кататься можно на обычном горном велосипеде с исправными тормозами и передним амортизатором, но комфортнее будет маунтинбайк с двумя амортизаторами и гидравлическими тормозами.

Опытным райдерам подойдет трасса «Мискузи» красного уровня сложности длиной 1,9 км и со сбросом высоты 470 метров. Небольшие прыжки, флоу-серии, техничные виражи и средний уклон — на курорте постарались создать подходящие условия для отработки навыков велосипедистов.