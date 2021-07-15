В Геленджике мужчина упал с обрыва и разбился насмерть

Утром 15 июля в Геленджике мужчина упал с кручи

В 6:47 диспетчеру поступил звонок от работника очистных сооружений в Толстом Мысе, который сообщил об упавшем с кручи мужчине.

Камеры наружного видеонаблюдения показали, что мужчина прошел к месту спуска с кручи за очистными сооружениями. Скорее всего, там он оступился и упал.

На место происшествия выехала аварийно-спасательная служба отдела ГО и ЧС Геленджика, а с моря на катере зашел Крымский поисково-спасательный отряд.

Тело мужчины обнаружили на пляже. По морю его транспортировали к ближайшему пирсу, где ожидала скорая и полиция.

Обстоятельства и причины гибели мужчины выясняются, сообщили в телеграм-канале пресс-службы мэрии Геленджика.

Напомним, недавно в Геленджике была похожая ситуация. 9 июля девушка упала в море с 10-метрового обрыва. Спасатели доставили ее в больницу. Девушка выжила.