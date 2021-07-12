Утром жители Краснодара остались без света из-за повреждения линии

12 июля из-за повреждения линии электропередачи несколько улиц в Краснодаре остались без света

Информация об отключении электроэнергии появилась в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.

Там сообщили, что аварийное отключение электроэнергии произошло в 9:50. Без света остались улицы Филатова, Школьная, Восточно-Кругликовская, Тихорецкая, Академическая, Веселый переулок и Прикубанский округ.

Из-за повреждения на линии отключили отключили 17 трансформаторных подстанций. На месте работают специалисты и пытаются установить причину аварии. Ориентировочное время восстановительных работ — 4-5 часов.

Однако в 11:00 в беседе с Юга.ру пресс-служба «НЭСК-Электросети» сообщила, что подача энергии уже восстановлена и в течение получаса свет вернется во все дома.