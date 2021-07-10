На Кубани в ДТП столкнулись 13 автомобилей

В ДТП на трассе около Крымска 10 июля столкнулись 13 автомобилей, в том числе – большегрузы

Авария произошла 10 июля на трассе между Славянском-на-Кубани и Крымском. Видео с места ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как столкнулись большегрузы и легковые автомобили. Одну легковушку вынесло на обочину.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в ДТП пострадали 13 автомобилей. По предварительным данным, авария случилась из-за задымления дороги в результате пожара на поле.

В больницу для осмотра доставлено три человека. На месте происшествия работают три наряда ДПС. На участке трассы организовано реверсивное движение.