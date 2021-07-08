В Краснодаре пострадавших от домашнего насилия обеспечат мобильной связью

В 2019 году общественный деятель Алена Попова, продюсер Евгений Лошак и блогер Александра Митрошина запустили проект #ТыНеОдна . Его цель — предотвращать возможные случаи домашнего насилия и помогать пострадавшим женщинам.

В марте 2021 года проект #ТыНеОдна создал первые 50 наборов помощи Emergency box . Боксы были наполнены предметами, которые должны помочь тем, кому пришлось экстренно покинуть дом. В июне организаторы запустили летний Emergency box.

7 июля к акции присоединился оператор мобильной связи Tele2. Оператор выделил для пакетов экстренной помощи SIM-карты с возможностью саморегистрации и оплаченным пакетом минут и гигабайтов. Это позволит людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживать связь, защитив себя от преследования агрессора.

«Многие женщины подтвердили, что одной из ключевых потребностей является мобильная связь. Если женщина убегает с телефоном, то абьюзер преследует ее звонками и угрозами. Если без — остается оторванной от близких и центров поддержки. Так что наша совместная с бизнесом помощь очень важна», — рассказала соосновательница проекта Алена Попова.

В Краснодаре наборы Emergency box доставят в Краевой кризисный центр помощи женщинам. Связаться с центром можно по номерам 8 (861) 235-24-80, 8 (861) 227-17-30 и по электронной почте crisiscenter@mtsr.krasnodar.ru. Также у центра есть аккаунт в инстаграме.