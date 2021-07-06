Днем жители центра Краснодара остались без света из-за аварии

Краснодарский край

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6 июля в Краснодаре из-за повреждения линии электропередач остались без света 1 тыс. 200 человек

Информация об отключении электроэнергии появилась в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.

6 июля в 14:40 диспетчеру поступило сообщение об аварийном отключении энергии по адресам: Дербентская, МОПРа, Московская, Спортивная, Центральный ВО. Без света остались 1 тыс. 200 человек в 18 жилых домах.  

Причиной аварии стало отключение подстанции «Путевая-9» и 5 трансформаторных подстанций из-за повреждения на линии. 

На место были направлены специалисты. В беседе с Юга.ру пресс-служба «НЭСК-Электросети» сообщила, что подача электричества была восстановлена в 15:55 

Напомним, 1 июля в Краснодаре из-за аварии жители 10 улиц в центре города остались без света.

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