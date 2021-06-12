Суд в Краснодаре посчитал законным привязывать людей в жару к столбам

Краснодарский край

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В середине июня суд признал законным отказ СК возбуждать дело по жалобе двух жителей Краснодара, которых полицейский и казак привязали к столбам

Напомним, летом 2020 года в центре Краснодара полицейский и казак поругались с двумя местными жителями — Евгением Байгузиным и Надеждой Пупковой. В итоге полицейский пристегнул мужчину наручниками к воротам, а казак привязал к ним женщину. Потом их привязали к столбу, где они простояли два часа на жаре.

После чего горожан оштрафовали за неповиновение полиции, а против Пупковой возбудили уголовное дело за то, что она укусила полицейского, «причинив ему нравственные и физические страдания».

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Краснодарцы обратились за юридической помощью в правозащитную организацию «Комитет против пыток», юристы которой сообщили о преступлении казака и полицейского в СК. В ведомстве несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела.

СК вынес четыре постановления об отказе, три из которых впоследствии отменялись как незаконные. Последнее «отказное» постановление правозащитники обжаловали в суд.

10 июня 2021 года судья Первомайского районного суда Краснодара Николай Щелочков признал законным решение следователя отказать в возбуждении дела и не удовлетворил жалобу правозащитников, сообщили 11 июня в пресс-службе «Комитета против пыток».

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«Суд фактически разрешил сотрудникам полиции пристегивать людей к столбам, когда им это захочется и без ограничений по времени. Такие решения создают опасный для общества прецедент и развязывают руки правоохранителям», — заявил юрист организации Илья Платонов.

Правозащитники намерены обжаловать постановление суда и добиваться возбуждения уголовного дела.

Казачество Полиция Правозащитники Происшествия Суд

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Суд в Краснодаре посчитал законным привязывать людей в жару к столбам
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