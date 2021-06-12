Суд в Краснодаре посчитал законным привязывать людей в жару к столбам

В середине июня суд признал законным отказ СК возбуждать дело по жалобе двух жителей Краснодара, которых полицейский и казак привязали к столбам

Напомним, летом 2020 года в центре Краснодара полицейский и казак поругались с двумя местными жителями — Евгением Байгузиным и Надеждой Пупковой. В итоге полицейский пристегнул мужчину наручниками к воротам, а казак привязал к ним женщину. Потом их привязали к столбу, где они простояли два часа на жаре.

После чего горожан оштрафовали за неповиновение полиции, а против Пупковой возбудили уголовное дело за то, что она укусила полицейского, «причинив ему нравственные и физические страдания».