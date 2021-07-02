На ж/д станции под Краснодаром убило током 22-летнего парня

Адыгея, Краснодарский край

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Днём 2 июля на ж/д станции «Энем» о нашли тело 22-летнего жителя Туапсе

Сообщение о том, что между ж/д путями нашли тело мужчины без признаков жизни, поступило в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте в 12:00.

Прибывшие на место следователи установили, что 22-летний житель Туапсе пытался перелезть через вагон грузового поезда. Он погиб от поражения электротоком.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, сообщили 2 июля в пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Как писали Юга.ру, 18 июня в Сочи подросток получил черепно-мозговую травму после столкновения с поездом.

Поезда смерть

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На ж/д станции под Краснодаром убило током 22-летнего парня
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