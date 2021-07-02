В Краснодаре мужчина распылил газовый баллончик в детей, его разыскивает полиция

1 июля в Краснодаре неизвестный напал на девочек в сквере Дружбы

1 июля в Краснодаре мужчина распылил перцовый баллончик в сторону детей в сквере Дружбы. Пострадали две несовершеннолетние девочки. Они были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни девочек ничего не угрожает.

В беседе с Юга.ру представитель пресс-службы МВД подтвердил, что полиция пытается установить личность нападавшего и его мотивы.

«В настоящее время проводится проверка по факту действий неустановленного мужчины, на вид 25–30 лет, который распылил газовый баллончик в сторону двух несовершеннолетних девочек, находившихся на территории сквера», — сообщил представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее Юга.ру писали, что жители поселка Российского в Краснодаре вызвали полицию после того, как увидели, что мужчина наблюдает за детьми на детской площадке.