В Темрюке загорелась СТО

Вечером 1 июля в Темрюке начался пожар на СТО

Загорелась СТО и автомойка, между стелой «Темрюк» и АЗС «Роснефть», сообщили «Кубанские новости» .

О происшествии стало известно из соцсетей. Пожар заснял на камеру кто-то из очевидцев

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в пожарно-спасательный гарнизон Темрюка сообщение о пожаре на улице Мороза поступило в 19:09. В 19:10 к месту происшествия направили спасателей.

Установлено, что пожар произошел в двух металлических боксах. Поданы пожарные стволы на тушение. Подробности случившегося уточняются.