В Темрюке загорелась СТО

Краснодарский край

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Вечером 1 июля в Темрюке начался пожар на СТО

О происшествии стало известно из соцсетей. Пожар заснял на камеру кто-то из очевидцев

Загорелась СТО и автомойка, между стелой «Темрюк» и АЗС «Роснефть», сообщили «Кубанские новости».

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в пожарно-спасательный гарнизон Темрюка сообщение о пожаре на улице Мороза поступило в 19:09. В 19:10 к месту происшествия направили спасателей. 

Установлено, что пожар произошел в двух металлических боксах. Поданы пожарные стволы на тушение. Подробности случившегося уточняются.

Обновление: В 20:27 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. В 20:46 ликвидировали открытый огонь. Полностью пожар потушили в 21:01. На месте работали 16 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

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