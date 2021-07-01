В Темрюке загорелась СТО
Вечером 1 июля в Темрюке начался пожар на СТО
О происшествии стало известно из соцсетей. Пожар заснял на камеру кто-то из очевидцев
Загорелась СТО и автомойка, между стелой «Темрюк» и АЗС «Роснефть», сообщили «Кубанские новости».
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в пожарно-спасательный гарнизон Темрюка сообщение о пожаре на улице Мороза поступило в 19:09. В 19:10 к месту происшествия направили спасателей.
Установлено, что пожар произошел в двух металлических боксах. Поданы пожарные стволы на тушение. Подробности случившегося уточняются.
Обновление: В 20:27 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. В 20:46 ликвидировали открытый огонь. Полностью пожар потушили в 21:01. На месте работали 16 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.