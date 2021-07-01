В центре Краснодара отключили свет

В Краснодаре 1 июля без электричества остались жители нескольких улиц

Аварийное отключение электроэнергии произошло на улицах Комсомольской, Рашпилевской, Седина, Красной, Мира, Коммунаров, Постовой, Красноармейской, Советской, Пушкина. Ориентировочное время восстановления — в 19:10, сообщили порталу Юга.ру в АО «НЭСК»

Также света нет на 1-м Тихорецком проезде. Восстановлением электричества там занимается собственник подстанции. Ориентировочное время восстановления неизвестно.