В центре Краснодара отключили свет

Краснодарский край

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В Краснодаре 1 июля без электричества остались жители нескольких улиц

Аварийное отключение электроэнергии произошло на улицах Комсомольской, Рашпилевской, Седина, Красной, Мира, Коммунаров, Постовой, Красноармейской, Советской, Пушкина. Ориентировочное время восстановления — в 19:10, сообщили порталу Юга.ру в АО «НЭСК»

Также света нет на 1-м Тихорецком проезде. Восстановлением электричества там занимается собственник подстанции. Ориентировочное время восстановления неизвестно. 

Напомним, 21 июня в Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались жители 11 улиц и поселка Индустриального. 

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