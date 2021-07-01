На курорте «Роза Хутор» зацвело краснокнижное растение

Краснокнижное растение зацвело на склоне хребта Аибга в районе нижней станции канатной дороги «Эдельвейс». В России лилия Кессельринга обитает на территории Краснодарского края, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии. Желтые цветки обладают сильным приятным ароматом. Их можно найти на полянах, лугах в лесном поясе и в субальпийском высокогорье.

В Кавказском Причерноморье встречается свыше 1650 видов аборигенных растений, среди которых около 150 — деревья и кустарники. Более 180 видов животных и растений занесено в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть не встречается больше нигде в мире.

«Сейчас на высоте 1700–2200 метров можно заметить красивое цветение сон-травы (прострела золотистого), ветреницы луговой (анемоны кавказской) и водосбора олимпийского. В сентябре на курорте начинает цвести другое краснокнижное растение — безвременник великолепный», — рассказал главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев

Поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», можно наблюдать за разными растительными поясами: