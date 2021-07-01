На курорте «Роза Хутор» зацвело краснокнижное растение
На курорте «Роза Хутор» обнаружили цветущую лилию Кессельринга, занесенную в Красную книгу Краснодарского края
Краснокнижное растение зацвело на склоне хребта Аибга в районе нижней станции канатной дороги «Эдельвейс». В России лилия Кессельринга обитает на территории Краснодарского края, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии. Желтые цветки обладают сильным приятным ароматом. Их можно найти на полянах, лугах в лесном поясе и в субальпийском высокогорье.
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В Кавказском Причерноморье встречается свыше 1650 видов аборигенных растений, среди которых около 150 — деревья и кустарники. Более 180 видов животных и растений занесено в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть не встречается больше нигде в мире.
«Сейчас на высоте 1700–2200 метров можно заметить красивое цветение сон-травы (прострела золотистого), ветреницы луговой (анемоны кавказской) и водосбора олимпийского. В сентябре на курорте начинает цвести другое краснокнижное растение — безвременник великолепный», — рассказал главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев
Поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», можно наблюдать за разными растительными поясами:
- 1800 метров — криволесье, субальпийские луга и густые леса из пихт, рябины кавказской и клена высокогорного;
- 1800–2000 метров — субальпийский ландшафт, заросли кустарников и высокотравные луга;
- выше 2000 метров — альпийский ландшафт с низкотравными лугами, лишайниковыми пустошами и стелющимися кустарниками.