На курорте «Роза Хутор» зацвело краснокнижное растение

Краснодарский край

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На курорте «Роза Хутор» обнаружили цветущую лилию Кессельринга, занесенную в Красную книгу Краснодарского края

Краснокнижное растение зацвело на склоне хребта Аибга в районе нижней станции канатной дороги «Эдельвейс». В России лилия Кессельринга обитает на территории Краснодарского края, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии. Желтые цветки обладают сильным приятным ароматом. Их можно найти на полянах, лугах в лесном поясе и в субальпийском высокогорье.

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В Кавказском Причерноморье встречается свыше 1650 видов аборигенных растений, среди которых около 150 — деревья и кустарники. Более 180 видов животных и растений занесено в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть не встречается больше нигде в мире.

«Сейчас на высоте 1700–2200 метров можно заметить красивое цветение сон-травы (прострела золотистого), ветреницы луговой (анемоны кавказской) и водосбора олимпийского. В сентябре на курорте начинает цвести другое краснокнижное растение — безвременник великолепный», — рассказал главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев

Поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», можно наблюдать за разными растительными поясами:

  • 1800 метров — криволесье, субальпийские луга и густые леса из пихт, рябины кавказской и клена высокогорного;
  • 1800–2000 метров — субальпийский ландшафт, заросли кустарников и высокотравные луга;
  • выше 2000 метров — альпийский ландшафт с низкотравными лугами, лишайниковыми пустошами и стелющимися кустарниками.
Курорты и туризм Роза Хутор

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