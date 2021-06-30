На Ставрополье закроется завод по производству минералки «Новотерской» из-за конфликта с экс-супругой крупного чиновника

Бывшая жена чиновника из Карачаево-Черкесии запретила проезд по дороге к ставропольскому заводу «Кавминводы». Чтобы спасти предприятие, работники хотели записать обращение к Путину, а их обвинили в несогласованном митинге

Завод «Кавминводы» в поселке Новотерском Ставропольского края занимается розливом воды «Новотерская целебная» с 1997 года. Две недели назад производство остановилось, а с 1 июля завод будет вынужден прекратить свою деятельность.

Издание «Блокнот» выяснило, что всё из-за конфликта с Нурет Кайшевой. Это бывшая жена Владимира Кайшева — председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики с 2008 по 2010 год.

Конфликт возник в 2017 году. Оказалось, что часть улицы Бештаугорской, ведущей к заводу и санаторию «Минеральные воды-2», перешла в собственность Кайшевой. Также ей принадлежит территория санатория. Поначалу женщина запрещала проезд только грузовым автомобилям — предприятию пришлось доставлять и забирать продукцию со склада на легковых автомобилях.

Издание представило документ за подписью Кайшевой. В нем сказано, что грузовики от завода разрушают принадлежащую ей дорогу. Собственница предлагала заключить договор между заводом и санаторием на «совместное содержание» одного из путей с ремонтом либо выкупить или арендовать у нее другой подъездной путь.

Еще в 2018 году работники завода записали видеообращение к президенту Путину с просьбой помочь и вернуть дорогу муниципалитету.

«В поселке Новотерском Минераловодского округа Ставропольского края дорога по улице Бештаугорской, которая была построена в советское время за государственные деньги и где расположено наше предприятие АО «Кавминводы» и еще три организации, каким-то образом оказалась в собственности частного лица Кайшевой Нурет Рашидовны. <...> Мы и наши семьи пребываем в страхе потерять работу из-за действий этого собственника», — сказал представитель коллектива в обращении.