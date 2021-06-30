На Ставрополье закроется завод по производству минералки «Новотерской» из-за конфликта с экс-супругой крупного чиновника
Бывшая жена чиновника из Карачаево-Черкесии запретила проезд по дороге к ставропольскому заводу «Кавминводы». Чтобы спасти предприятие, работники хотели записать обращение к Путину, а их обвинили в несогласованном митинге
Завод «Кавминводы» в поселке Новотерском Ставропольского края занимается розливом воды «Новотерская целебная» с 1997 года. Две недели назад производство остановилось, а с 1 июля завод будет вынужден прекратить свою деятельность.
Издание «Блокнот» выяснило, что всё из-за конфликта с Нурет Кайшевой. Это бывшая жена Владимира Кайшева — председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики с 2008 по 2010 год.
Конфликт возник в 2017 году. Оказалось, что часть улицы Бештаугорской, ведущей к заводу и санаторию «Минеральные воды-2», перешла в собственность Кайшевой. Также ей принадлежит территория санатория. Поначалу женщина запрещала проезд только грузовым автомобилям — предприятию пришлось доставлять и забирать продукцию со склада на легковых автомобилях.
Издание представило документ за подписью Кайшевой. В нем сказано, что грузовики от завода разрушают принадлежащую ей дорогу. Собственница предлагала заключить договор между заводом и санаторием на «совместное содержание» одного из путей с ремонтом либо выкупить или арендовать у нее другой подъездной путь.
Еще в 2018 году работники завода записали видеообращение к президенту Путину с просьбой помочь и вернуть дорогу муниципалитету.
«В поселке Новотерском Минераловодского округа Ставропольского края дорога по улице Бештаугорской, которая была построена в советское время за государственные деньги и где расположено наше предприятие АО «Кавминводы» и еще три организации, каким-то образом оказалась в собственности частного лица Кайшевой Нурет Рашидовны. <...> Мы и наши семьи пребываем в страхе потерять работу из-за действий этого собственника», — сказал представитель коллектива в обращении.
Время от времени собственники перекрывали дорогу бетонными блоками. Из-за этого проезда лишались не только работники завода, но и жители поселка. В апреле 2021 года один из местных жителей заявил, что установкой заграждений руководил сам Владимир Кайшев.
В июне этого года дорогу все же перегородили: на подъезде к заводу стоят шлагбаумы и сотрудники ЧОП. Теперь работники завода не могут подъехать к предприятию даже на легковых машинах.
«К сожалению, мы не дождались поддержки местных властей, поэтому вынуждены просить вас о помощи в распространении этой новости. Ведь сейчас ситуация такова, что наиболее остро стоит вопрос потери рабочих мест, источника дохода и финансовой стабильности более 200 человек, за каждым из которых стоит семья», — сообщили 28 июня в инстаграме производителя «Новотерской».
Сотрудники «Кавминвод» решили привлечь внимание президента и записать еще одно обращение. Они хотели отправить запись на «Прямую линию».
Сотрудница завода рассказала «Медиазоне», что, когда коллектив собрался у шлагбаума для записи видео, охранники посчитали собрание митингом и кому-то позвонили. После этого приехал депутат «Единой России» Юрий Зимин и состоялся «не очень приятный» диалог.
В беседе с журналистами маркетолог завода Ольга Бойкова заявила, что местные власти не вмешиваются в конфликт и «придерживаются нейтральной позиции». Также она сообщила, что сейчас речь идет о закрытии предприятия.
«На сегодняшний день наше предприятие уже не работает. Вода, которая должна была отгружаться в магазины и торговые сети, законсервирована на территории завода. Линии розлива все стоят, они закрыты. Сотрудники, около 200 человек, [остались] без работы», — сказала женщина.