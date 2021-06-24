«Газпром межрегионгаз» завершил газификацию Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Туапсинском районе

Строительство распределительного газопровода стартовало благодаря инвестиционному проекту по созданию сетей газораспределения в горных и труднодоступных местах, где раньше отсутствовал газ. Так, газопровод высокого давления «посёлок Джубга — Новомихайловское» ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года. Газопровод длиной 4,4 км в 2021 году проложили к границе земельного участка Всероссийского детского центра «Орлёнок».

24 июня состоялось официальное завершение строительства распределительного газопровода. До этого ВДЦ «Орлёнок» снабжали теплом две котельных, работающих на жидком топливе: мазут и дизель. Теперь использование природного сетевого газа снизит влияние на экологию и повысит надёжность обеспечения круглогодичного функционирования детского центра.

«Один за другим в регионах деятельности «Газпром межрегионгаза» мы вводим новые объекты, вокруг которых строятся культурные центры, туристические, спортивные и оздоровительные комплексы. Ежедневно благодаря реализации Программы газификации появляется возможность подключения к сетевому газу нескольких сотен домохозяйств и квартир. Завершение проекта в «Орлёнке» даст импульс развитию всероссийского детского центра и прилегающих территорий. Особенно приятно, что участниками этого важного события стали воспитанники «Орлёнка», приехавшие из многих регионов нашей страны, где сегодня идёт масштабная газификация», — отметил Сергей Густов.