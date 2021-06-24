«Газпром межрегионгаз» завершил газификацию Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Туапсинском районе

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

24 июня в Туапсинском районе завершилось строительство распределительного газопровода, который создаст условия для газификации объектов Всероссийского детского центра «Орлёнок»

Строительство распределительного газопровода стартовало благодаря инвестиционному проекту по созданию сетей газораспределения в горных и труднодоступных местах, где раньше отсутствовал газ. Так, газопровод высокого давления «посёлок Джубга — Новомихайловское» ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года. Газопровод длиной 4,4 км в 2021 году проложили к границе земельного участка Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Подключение детского центра к газопроводной сети анонсировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в середине июня.

Читайте также:

24 июня состоялось официальное завершение строительства распределительного газопровода. До этого ВДЦ «Орлёнок» снабжали теплом две котельных, работающих на жидком топливе: мазут и дизель. Теперь использование природного сетевого газа снизит влияние на экологию и повысит надёжность обеспечения круглогодичного функционирования детского центра.

«Один за другим в регионах деятельности «Газпром межрегионгаза» мы вводим новые объекты, вокруг которых строятся культурные центры, туристические, спортивные и оздоровительные комплексы. Ежедневно благодаря реализации Программы газификации появляется возможность подключения к сетевому газу нескольких сотен домохозяйств и квартир. Завершение проекта в «Орлёнке» даст импульс развитию всероссийского детского центра и прилегающих территорий. Особенно приятно, что участниками этого важного события стали воспитанники «Орлёнка», приехавшие из многих регионов нашей страны, где сегодня идёт масштабная газификация», — отметил Сергей Густов.

ВДЦ «Орленок» Газ Газпром Туапсинский район

Новости

Оперштаб Кубани рассказал про новые правила заселения туристов в гостиницы
10-балльные пробки, потоп на Вишняковой, заторы из трамваев. Последствия ливня в Краснодаре
Площадку для фестивалей в Краснодаре спроектирует ростовская фирма за 2,97 млн рублей
«Газпром межрегионгаз» завершил газификацию Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Туапсинском районе
В летнем лагере Динского района обрушился потолок
Кризисный центр в Краснодаре получит наборы с предметами первой необходимости для женщин, пострадавших от домашнего насилия

Лента новостей

Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Сегодня, 11:01
Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Пять классных мест
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
22 июня, 09:01 Партнерский
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Тест-драйв Volkswagen Touareg
Garnier и «Пятёрочка» открыли в Анапе первый экопляж
Вчера, 10:07 Партнерский
Garnier и «Пятёрочка» открыли в Анапе первый экопляж

Реклама на портале