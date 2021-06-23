В Геленджике открыли новый клиентский центр для потребителей газа

Новый офис «Газпром межрегионгаз» — один из самых современных в Краснодарском крае. В нем оборудованы комфортный абонентский зал, рабочие места операторов для приема клиентов и кассы. В центре работает система электронной очереди. Принцип единого окна автоматизирует работу с заявками абонентов и ускоряет получение услуг газификации. Потребители газа могут решить здесь все вопросы, начиная с заключения договоров поставки энергоресурса, технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заканчивая оплатой и получением справок.

«У нас более 900 клиентских центров по всей стране, в том числе те, которые работают по принципу единого окна. Они позволяют значительно упростить взаимодействие потребителей с газовыми компаниями и создать комфортные условия для работников и посетителей», — отметил генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Центр находится по адресу: ул. Объездная, 1А (напротив казачьего рынка «Привоз»).

Часы работы:

понедельник 8:00–17:00,

вторник 8:00–17:00,

среда 8:00–20:00,

четверг 8:00–17:00,

пятница 8:00–15:45,

4-я суббота месяца 8:00–15:45.

Жители края могут обратиться в офис по адресу электронной почты GMK_Gelen@KRK-RG.RU и по телефонам:

Напомним, «Газпром» планирует построить на Кубани 250 км новых газопроводов до 2026 года.