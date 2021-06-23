В Геленджике открыли новый клиентский центр для потребителей газа
23 июня генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов открыл единый клиентский центр в Геленджике
Новый офис «Газпром межрегионгаз» — один из самых современных в Краснодарском крае. В нем оборудованы комфортный абонентский зал, рабочие места операторов для приема клиентов и кассы. В центре работает система электронной очереди. Принцип единого окна автоматизирует работу с заявками абонентов и ускоряет получение услуг газификации. Потребители газа могут решить здесь все вопросы, начиная с заключения договоров поставки энергоресурса, технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заканчивая оплатой и получением справок.
«У нас более 900 клиентских центров по всей стране, в том числе те, которые работают по принципу единого окна. Они позволяют значительно упростить взаимодействие потребителей с газовыми компаниями и создать комфортные условия для работников и посетителей», — отметил генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Центр находится по адресу: ул. Объездная, 1А (напротив казачьего рынка «Привоз»).
Часы работы:
- понедельник 8:00–17:00,
- вторник 8:00–17:00,
- среда 8:00–20:00,
- четверг 8:00–17:00,
- пятница 8:00–15:45,
- 4-я суббота месяца 8:00–15:45.
Жители края могут обратиться в офис по адресу электронной почты GMK_Gelen@KRK-RG.RU и по телефонам:
- 8(86141) 2-04-90 (абонентский отдел);
- 8(86141) 2-04-91 (телефон для передачи показаний);
- 8(86141) 2-09-70 (промышленная группа).
Напомним, «Газпром» планирует построить на Кубани 250 км новых газопроводов до 2026 года.