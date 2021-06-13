В Краснодарском крае бесплатно газифицируют более 100 тыс. участков

Краснодарский край, Вся Россия

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Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу

В октябре 2020 года на встрече с министром энергетики Александром Новаком губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступал с таким предложением. 21 апреля 2021 года во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков жителей России. Источником финансирования в первую очередь станет инвестиционная надбавка газораспределительной организации.

«Это решение позволит вывести на новый уровень темпы развития жизни на селе. Не все жители отдаленных хуторов и станиц могли позволить провести газ в дома. При том, что у нас в крае один из самых высоких уровней газификации в стране. Теперь подключиться к сетям газоснабжения смогут владельцы еще более 100 тыс. домовладений, это 243 тыс. человек», — отметил Вениамин Кондратьев.

В 2021 году в Краснодарском крае планируют газифицировать около 27 населенных пунктов и построить около 100 км подводящих и распределительных газопроводов.

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В Краснодарском крае бесплатно газифицируют более 100 тыс. участков
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