В Краснодаре без света остались несколько районов

В Краснодаре из-за аварии 21 июня без света остались жители 11 улиц и поселка Индустриального

В Краснодаре в 12:10 произошла авария на линии 6–10 кВ, отключились подстанции «Правый берег», «ПБ-4» и 27 трансформаторов.

Без света остались жители улиц 2-я Полевая, Репинской, Бородинской, Трудовой Славы, Ярославского, Юго-Восточной, Заводской, Атамана Лысенко, Лаврова, Гоголя и проезда Изумрудного в Карасунском округе.

Кроме того, в 12:54 из-за повреждения линии 6–10 кВ отключилась подстанция «Лорис» и 27 трансформаторов. Свет отключили в поселке Индустриальном Прикубанского округа.

Ориентировочное время восстановления займет от четырех до пяти часов. Ремонтные работы проводит АО «НЭСК-Электросети», сообщили в инстаграме ЕДДС Краснодара.