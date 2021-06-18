В Краснодаре легковушка влетела в грузовик, электрический щиток, а после — перевернулась

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 июня перевернулся легковой автомобиль на улице Братьев Игнатовых

Авария произошла в Краснодаре на пересечении улиц Артиллерийской и Братьев Игнатовых около 17:30. О происшествии рассказали в городских пабликах. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» написали, что на месте работали три бригады скорой помощи.

Как сообщили 18 июня в пресс-службе МВД по Краснодару, водитель автомобиля Kia Rio двигался в сторону улицы Тургенева со стороны Котовского и на перекрестке с улицей Братьев Игнатовых не уступил дорогу грузовому автомобилю Isuzu, который ехал по главной.

В результате столкновения автомобиль Kia Rio наехал на металлическую стойку и электрический щиток и перевернулся. В ДТП никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, в начале июня легковушка перевернулась на парковке ТРЦ «OZ МОЛЛ» в Краснодаре. Пассажирка автомобиля получила травмы. 

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