В Краснодаре легковушка влетела в грузовик, электрический щиток, а после — перевернулась
В Краснодаре 17 июня перевернулся легковой автомобиль на улице Братьев Игнатовых
Авария произошла в Краснодаре на пересечении улиц Артиллерийской и Братьев Игнатовых около 17:30. О происшествии рассказали в городских пабликах. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» написали, что на месте работали три бригады скорой помощи.
Как сообщили 18 июня в пресс-службе МВД по Краснодару, водитель автомобиля Kia Rio двигался в сторону улицы Тургенева со стороны Котовского и на перекрестке с улицей Братьев Игнатовых не уступил дорогу грузовому автомобилю Isuzu, который ехал по главной.
В результате столкновения автомобиль Kia Rio наехал на металлическую стойку и электрический щиток и перевернулся. В ДТП никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, в начале июня легковушка перевернулась на парковке ТРЦ «OZ МОЛЛ» в Краснодаре. Пассажирка автомобиля получила травмы.