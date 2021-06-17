В Краснодаре жители почти 30 улиц остались без света
В Карасунском округе Краснодара 17 июня произошло авария на электросетях
Ряд трансформаторных подстанций в округе вышел из строя из-за повреждений на линиях электропередач. Без света остались жители почти 30 улиц. В основном это Пашковский жилой массив и Новознаменский район. В зону отключения попали более 8 тыс. краснодарцев.
Аварию устраняют бригады «НЭСК-Электросети», задействовано 20 человек и 5 единиц спецтехники.
Подачу электроэнергии обещают возобновить до 12:00, сообщили в телеграм-канале мэрии Краснодара.
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