Жители пригорода Краснодара остались без света из-за энергоаварии

Краснодарский край

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Утром 14 июня в хуторе Ленина на востоке от Краснодара произошла авария на линии электропередачи

В 10 часов из-за повреждения линии электропередачи 6-10 кВ отключена подстанция «ХЛ-2», из строя вышли 25 трансформаторных подстанций. В результате свет пропал в домах на улицах Капитальной, Пластунской, Вольной, Канонирской, Тихомировской и Приморской.

Последствия аварии устраняла бригада «НЭСК-Электросети». Специалисты планировали восстановить электроснабжение в течение 4-5 часов — об этом рассказали в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.

Однако в пресс-службе «НЭСК-Электросети» порталу Юга.ру сообщили, что починить неисправности удалось быстрее, и к 11:00 подачу электричества восстановили.

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