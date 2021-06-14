Жители пригорода Краснодара остались без света из-за энергоаварии

В 10 часов из-за повреждения линии электропередачи 6-10 кВ отключена подстанция «ХЛ-2», из строя вышли 25 трансформаторных подстанций. В результате свет пропал в домах на улицах Капитальной, Пластунской, Вольной, Канонирской, Тихомировской и Приморской.



Последствия аварии устраняла бригада «НЭСК-Электросети». Специалисты планировали восстановить электроснабжение в течение 4-5 часов — об этом рассказали в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.



Однако в пресс-службе «НЭСК-Электросети» порталу Юга.ру сообщили, что починить неисправности удалось быстрее, и к 11:00 подачу электричества восстановили.