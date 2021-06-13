В тоннеле Сочи произошло массовое ДТП

Ранним утром 13 июня в одном из тоннелей Дублера Курортного проспекта Сочи произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств

Очевидцы сообщали о перевернутых и сильно поврежденных автомобилях. Причина столкновения — несоблюдение дистанции. Авария частично парализовала движение транспорта, которое к 7:30 было восстановлено. Как сообщает пресс-служба УМВД по Сочи, пострадавших в ДТП нет.