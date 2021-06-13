В тоннеле Сочи произошло массовое ДТП
Ранним утром 13 июня в одном из тоннелей Дублера Курортного проспекта Сочи произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств
Очевидцы сообщали о перевернутых и сильно поврежденных автомобилях. Причина столкновения — несоблюдение дистанции. Авария частично парализовала движение транспорта, которое к 7:30 было восстановлено.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Сочи, пострадавших в ДТП нет.
Как писали Юга.ру, 8 июня на 14-м км Дублера Курортного проспекта под Сочи произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo и Mercedes. Пострадал водитель первого, его доставили в больницу.
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