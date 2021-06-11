85 пассажиров не смогли улететь из Краснодара в Армению авиакомпанией «Победа». Как это получилось?
Авиакомпания «Победа» и краснодарский аэропорт 11 июня обвинили друг друга в том, что 85 пассажиров не смогли улететь в Армению
Что случилось в аэропорту Краснодара? 85 пассажиров рейса DP 989, который летел из Краснодара в Гюмри 11 июня, не смогли попасть в самолёт.
Почему их не пустили? Как сообщила пресс-служба авиакомпании «Победа», пассажиров не пустили на рейс из-за того, что у них не было справки о пройденном ПЦР-тестировании на COVID-19, сделанным не позже, чем за 72 часа до вылета. Таким образом, пришедшие на регистрацию «без требуемой правилами страны прилёта справки» проигнорировали требование российских федеральных авиационных правил.
Что в итоге с рейсом и пассажирами? По указанию диспетчера краснодарского аэропорта самолёт вернули со старта и запретили вылет. Рейс задержали на 1 час 10 минут. 104 клиента «Победы» отправились в Армению, а пассажиры без справки об отсутствии коронавируса остались в Краснодаре. Компания «Победа» заявила, что взыщет расходы с аэропорта Краснодара за задержку рейса.
Что ответил аэропорт? Пресс-служба краснодарского аэропорта отметила, что на официальном сайте МИД Республики Армения указано, что в случае отсутствия справки об отсутствии ковида, прибывающий в аэропорт республики должен сдать тест на коронавирус и пройти самоизоляцию до получения отрицательного результата. Информацию о возвращении самолёта со страта в аэропорту назвали не соответствующей действительности. Компания считает заявления авиаперевозчика попыткой переложить вину и предъявить аэропорту надуманные претензии.
«Стоит отметить, что со стороны пассажиров жалоб на действия аэропорта не поступало. Начали появляться публикации, в которых «Победа» заявила о якобы возвращении воздушного судна, которое вот-вот должно было взлететь. Ответственно заявляем, это ложная информация, которая говорит о явных попытках перевозчика умышленно переложить вину на воздушную гавань и предъявить надуманные претензии. Аэропорт Краснодар пытался решить ситуацию с руководством «Победы», но авиаперевозчик решил эскалировать конфликт, и предстать в СМИ жертвой», — рассказали в пресс-службе компании «Аэродинамика».
Что сказали в консульстве? В консульстве Армении сообщили, что отказ в перевозке пассажиров считают неправомерным. Ведомство неоднократно передавало данную информацию представителям авиакомпании.