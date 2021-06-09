На парковке ТРЦ «OZ МОЛЛ» в Краснодаре перевернулась легковушка, пострадала женщина

В Краснодаре 9 июня рядом с парковкой ТРЦ на улице Крылатой произошло ДТП

Об инциденте рассказали в краснодарских пабликах. Фото и видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Типичный Краснодар».

По предварительным данным, около 17:00 водитель автомобиля LADA ехал по парковке торгового центра OZ Молл. Поворачивая налево, он столкнулся с автомобилем Kia — иномарка совершала обгон слева. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся на крышу.

Пассажирка Kia получила травмы, ее доставили в больницу. Проводится административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.