МТС запустила 4G на трассе М4 от Ростова до Кореновска

9 декабря ПАО «МТС» сообщила о полном покрытии сетью участка федеральной трассы М4 от Ростова до Кореновска. Наибольшая часть этого отрезка дороги получила скоростной интернет впервые.

Сейчас работы продолжаются на участках: Краснодар — Динская, Пластуновская — Платнировская, Павловская — Старолеушковская, Кисляковская — Октябрьская. Планируется, что 4G появится около этих населенных пунктов в 2021 году.

Ранее компания обеспечила скоростным интернетом наиболее загруженный участок трассы — от краевого центра до Джубги. Сеть начала работать там, как только было запущена на Кубани, указали в пресс-службе МТС. Сейчас на участке увеличивают емкость пропорционально растущей нагрузке.