МТС запустила 4G на трассе М4 от Ростова до Кореновска
МТС закончила покрытие северного участка трассы М4 «Дон» в Краснодарском крае
9 декабря ПАО «МТС» сообщила о полном покрытии сетью участка федеральной трассы М4 от Ростова до Кореновска. Наибольшая часть этого отрезка дороги получила скоростной интернет впервые.
Сейчас работы продолжаются на участках: Краснодар — Динская, Пластуновская — Платнировская, Павловская — Старолеушковская, Кисляковская — Октябрьская. Планируется, что 4G появится около этих населенных пунктов в 2021 году.
Ранее компания обеспечила скоростным интернетом наиболее загруженный участок трассы — от краевого центра до Джубги. Сеть начала работать там, как только было запущена на Кубани, указали в пресс-службе МТС. Сейчас на участке увеличивают емкость пропорционально растущей нагрузке.
Предполагается, что в 2021 году на всей протяженности трассы от Ростова до Джубги будет стабильное покрытие 4G. По статистике МТС, каждый второй абонент проводит этот путь, общаясь в соцсетях. Около половины трафика приходится на фильмы и музыку. Почти 80% устройств, с которых пользователи выходят в интернет, — это смартфоны. Оставшиеся 20% — планшеты и навигаторы. При этом общие объемы передачи данных выросли более, чем на 25%, так как отдыхающие предпочли ездить на курорты в личном транспорте в целях безопасности.
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«На основе анализа больших данных, который мы провели в этом году, Краснодарский край вошел в топ-3 наиболее популярных регионов для посещения и отдыха. При этом и сами краснодарцы — одни из наиболее активных путешественников по стране. Очевидно, что быстрый интернет на курортах и по дороге к ним — это часть комфортной туристической инфраструктуры, позволяющая жителям нашего региона исследовать на автомобиле все уголки Кубани», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
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