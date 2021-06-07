В Краснодаре три дня ищут пропавшего пенсионера

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Краснодарский край

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61-летний Владимир Жданов пропал в Краснодаре 4 июня

Поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в Краснодаре пропал 61-летний Владимир Жданов. О его местонахождении ничего не известно с 4 июня.

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» сообщили, что мужчина вышел из больницы ЗИП. Проживает в районе улиц Стасова и Бургасская.

Мужчина ростом 182 см, худощавого телосложения с седыми короткими волосами и карими глазами. Может не носить очки. Также неизвестно, в какую одежду он может быть одет.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру сообщили, что полиция проводит проверку и устанавливает местонахождение пропавшего мужчины.

Всех, кто узнал мужчину на фото, и может сообщить о его местанахождении, просят позвонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт»:  8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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