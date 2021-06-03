В Усть-Лабинском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек
ДТП в районе 20 км автодороги Выселки — Кирпильская Усть-Лабинского района произошло утром 3 июня
Автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого находилась 41-летняя женщина, выехал на встречную полосу в районе 20 км автодороги автодороги Выселки — Кирпильская в Усть-Лабинском районе. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому Краю, на встречной полосе она столкнулась с Toyota Hilux. Из-за этого обе машины перевернулись и выехали в кювет.
На место аварии выехало два экипажа ДП, четверо сотрудников ГИБДД и экстренные службы.
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В результате столкновения погибла женщина, которая управляла автомобилем Hyundai. 13-летнего пассажира и 56-летнего водителя Toyota госпитализировали с травмами.
Полиция выясняет причины произошедшего.
«Автоинспекторами был обследован данный участок автодороги, недостатков в содержании УДС не выявлено», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре мотоциклист врезался в трамвай и погиб.