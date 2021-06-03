В Усть-Лабинском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек

Автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого находилась 41-летняя женщина, выехал на встречную полосу в районе 20 км автодороги автодороги Выселки — Кирпильская в Усть-Лабинском районе. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому Краю, на встречной полосе она столкнулась с Toyota Hilux. Из-за этого обе машины перевернулись и выехали в кювет.

На место аварии выехало два экипажа ДП, четверо сотрудников ГИБДД и экстренные службы.