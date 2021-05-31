Четыре ребенка пострадали в ДТП в Динском районе

31 мая в Динском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими, четверо из которых — дети

Авария произошла на 16-м км трассы Динская — Васюринская. Находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2115 женщина не справилась с управлением, и машина съехала в кювет.

В это время в салоне автомобиля находились также четыре ребенка, их перевозили без автокресел. Дети получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в травматологическое отделение Динской центральной районной больницы.

В спасательных работах участвовали 12 человек и 5 единиц спецтехники, сообщили 31 мая в инстаграме пресс-службы Динского района.