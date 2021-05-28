Тимашевск остался без горячей воды на две недели

Глава Тимашевска Николай Панин 28 мая сообщил в своем инстаграме, что в городе со вчерашнего дня и до 10 июня не будет горячей воды. По его словам, это связано с тем, что компания «АТЭК» решила начать внепланово-предупредительные ремонтные работы и подготовку к осенне-зимнему периоду.

«АТЭК» не сообщала местной администрации о предстоящем внеплановом отключении горячей воды, заявил Панин и извинился за позднее информирование. Местные жители под постом написали, что их компания также не предупреждала.