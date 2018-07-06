Двое рабочих погибли во время ремонта крыши в Ростовской области

В Белой Калитве следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочих, которые сорвались с высоты 16 метров

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по предварительным данным, 5 июля при ремонте крыши производственного цеха одного из предприятий с 16-метровой высоты упали двое рабочих.

В результате полученных травм они скончались. Проводится проверка.