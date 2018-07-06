Двое рабочих погибли во время ремонта крыши в Ростовской области
Ростовская область Мария Строителева
В Белой Калитве следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочих, которые сорвались с высоты 16 метров
Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по предварительным данным, 5 июля при ремонте крыши производственного цеха одного из предприятий с 16-метровой высоты упали двое рабочих.
В результате полученных травм они скончались. Проводится проверка.
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