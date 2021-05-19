В Адыгее депутат и замглавы района украли 1,7 млн рублей при обустройстве Вечного огня
18 мая стало известно, что в Адыгее будут судить чиновника и депутата, которые украли почти 2 млн рублей
Бывшего замглавы Гиагинского района и депутата Совета народных депутатов обвинили в том, что они украли 1,7 млн рублей из бюджета министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи.
Установлено, что с июля по август 2019 года чиновник помог депутату заключить фиктивные договора на выполнение работ по благоустройству памятника «Вечный огонь» и парка в станице Гиагинской. Стоимость работы была завышена, что причинило ущерб бюджету.
Их обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Дело передали в суд, сообщили 18 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.
Напомним, в 2020 году задержали самого главу Гиагинского района Александра Бутусова. Против него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.