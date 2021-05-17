Гроза, град и смерч придут на Кубань в ближайшие три дня

Адыгея, Краснодарский край

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Спасатели предупредили 17 мая, что в Краснодарском крае ухудшится погода

Напомним, неделя на Кубани началась с ухудшения погоды. Синоптики спрогнозировали ливни и град.

Уровень рек может резко подняться, а на Черноморском побережье возможны образования смерчей, предупредила 17 мая пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Особо сложные погодные условия ожидаются в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Апшеронском, Новокубанском, Кавказском, Туапсинском районах, а также в Горячем Ключе.

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Об образовании смерчей жителей Сочи предупредила администрация курорта. Там ожидают дождь и грозу с градом, а также шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с. Кроме того, на участке от Анапы до Магри 18 и 19 мая будут смерчи.

Тем временем, жители Адыгеи сообщили, что в селе Хамышки выпал град размером со спичечный коробок. Осадки также были в Крыму в районе симферопольского аэропорта, сообщил телеканал «360». Местные жители поделились снимками града размером до 40 мл в социальных сетях.

Напомним, в случае чрезвычайной ситуации необходимо связаться со спасателями по телефону 101 с мобильного телефона.

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