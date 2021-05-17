На Кубани в ДТП на перекрестке погибли два человека

Краснодарский край

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Поздним вечером 15 мая на трассе Новороссийск – Керчь произошло ДТП, в котором погибли два человека

Трагедия произошла около 22:55 15 мая. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Ford на нерегулируем перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу Mitsubishi. Произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП водитель Ford погиб на месте еще до приезда скорой. Водитель второго автомобиля скончалась от полученных травм в центральной районной больнице Темрюка.

Также в ЦРБ были госпитализированы с травмами пассажиры обеих машин. Их жизни ничего не угрожает, сообщили 16 мая в инстаграме ОГИБДД по Темрюкскому району.

Как писали Юга.ру, в конце апреля на трассе «Таврида» в Крыму перевернулась фура и на 7 часов заблокировала движение. Во время майских праздников на Кубани столкнулись и загорелись два автомобиля. Тогда в ДТП погибла женщина с ребенком.

Автомобили ГИБДД ДТП смерть Темрюкский район

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На Кубани в ДТП на перекрестке погибли два человека
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