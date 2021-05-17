На Кубани в ДТП на перекрестке погибли два человека

Поздним вечером 15 мая на трассе Новороссийск – Керчь произошло ДТП, в котором погибли два человека

Трагедия произошла около 22:55 15 мая. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Ford на нерегулируем перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу Mitsubishi. Произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП водитель Ford погиб на месте еще до приезда скорой. Водитель второго автомобиля скончалась от полученных травм в центральной районной больнице Темрюка.

Также в ЦРБ были госпитализированы с травмами пассажиры обеих машин. Их жизни ничего не угрожает, сообщили 16 мая в инстаграме ОГИБДД по Темрюкскому району.