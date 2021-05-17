В Краснодаре при пожаре в многоэтажке эвакуировали 55 человек

Краснодарский край

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Вечером 16 мая в Краснодаре загорелась многоэтажка

Сигнал о пожаре в Краснодаре по улице Карякина поступил на пульт Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 20:46. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что возгорание произошло на 12 этаже. Огонь охватил 10 кв. метров.

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Из многоэтажки спасатели эвакуировали 55 человек. Ликвидировать пожар удалось в 21:08. В тушении принимали участие 22 сотрудника МЧС и 8 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в конце апреля в Краснодаре произошел пожар в жилом доме по улице Московской.Там загорелась квартира на девятом этаже жилого дома.

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