На Кубани произошел пожар на маслозаводе

Краснодарский край

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В Новокубанском районе в ночь на 15 мая загорелось здание на территории маслозавода

В 22:07 дежурный МЧС получил сообщение о возгорании в станице Советской на улице Ленина. Первые расчеты прибыли на место через 5 мнут. Пожарная разведка определила, что горит одноэтажное неиспользуемое здание, пламя распространилось на площади 50 кв. метров. 

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Ликвидацией пожара занимались 11 человек и 3 спецмашины. В 22:24 им удалось полностью потушить огонь. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона написали, что горело здание маслозавода. Согласно данным из открытых источников, новокубанский «Советский маслозавод» находится на улице Ленина.

Ранее Юга.ру писали, что в Кореновске 14 мая сгорел новый детский сад после того как его осмотрела вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

МЧС Новокубанский район Пожары Промышленность

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