На Кубани произошел пожар на маслозаводе

В Новокубанском районе в ночь на 15 мая загорелось здание на территории маслозавода

В 22:07 дежурный МЧС получил сообщение о возгорании в станице Советской на улице Ленина. Первые расчеты прибыли на место через 5 мнут. Пожарная разведка определила, что горит одноэтажное неиспользуемое здание, пламя распространилось на площади 50 кв. метров.

Ликвидацией пожара занимались 11 человек и 3 спецмашины. В 22:24 им удалось полностью потушить огонь. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона написали, что горело здание маслозавода. Согласно данным из открытых источников, новокубанский «Советский маслозавод» находится на улице Ленина.

Ранее Юга.ру писали, что в Кореновске 14 мая сгорел новый детский сад после того как его осмотрела вице-губернатор Кубани Анна Минькова.