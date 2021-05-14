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Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 14 мая

Утром 14 мая в Краснодаре температура 18 °С и ветер с порывами до 3,9 м/с. Днем в кубанской столице потеплеет до 31 °С, что на 11 °С выше климатической нормы, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

В Краснодарском крае по данным краевого гидрометцентра ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, с порывами 4-9 м/с. В юго-восточных предгорных районах края днем воздух прогреется до 27-32 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Днем столбики термометров покажут 21-26 °С, в Туапсинском районе ожидается 25-30 °С. На Азовском побережье днем будет 24-29 °С.

Напомним, в южной половине региона 15‑16 мая синоптики ожидают небольшие дожди и грозы. На следующей неделе в крае возможно ухудшение погоды и температурные перепады.

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В Краснодаре будет 31 °С
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