В Краснодаре начали проводить экскурсии на ипподроме

В конноспортивном комплексе краснодарского ипподрома начали проводить экскурсии для детей и взрослых

Посетители могут пообщаться с лошадьми и совершить конную прогулку. В краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия сообщили, что проект приурочен к 150-летию конных скачек на Кубани.

На краснодарском ипподроме проводят ряд крупных состязаний. Это скачки на Кубок губернатора, скачки, посвященные Дню Победы и Дню защиты детей, краевой паралимпийский турнир, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.