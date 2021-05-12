В Краснодаре закончатся дожди и снова будет солнечная погода

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12 мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 12 мая утром столбик термометра показал 12 °С и дул небольшой ветер — 4,2 м/с. Днем воздух прогреется до 19 °С и будет солнечно. Вечером в краевой столице немного похолодает и будет 15 °С.

По данным краснодарского гидрометцентра в крае 12 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 м/с, местами 12 м/с. Температура воздуха днем достигнет 16-21 °С .

На Черноморском побережье столбик термометра днем покажет до 15-20 °С . Ночью температура упадет до 8-13 °С .