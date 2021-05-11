В Краснодаре загорелся зоорынок на улице Путевой

Вечером 11 мая в Краснодаре произошел крупный пожар на зоорынке

Огонь распространился на площади в 200 кв. метров. Была угроза обрушения и распространения пламени на рядом стоящие складские помещения. Пожару присвоили повышенный ранг сложности и организовали штаб пожаротушения. Во время тушения огня было подано семь пожарных стволов «Дельта», работали звенья газодымозащитной службы.

Информация о пожаре на улице Путевой поступила диспетчеру в 21:35. Спустя 10 минут на место вызова прибыли пожарные. Они установили, что загорелось одноэтажное здание.

В 22:29 спасателям удалось остановить распространение огня на площади 450 кв. метров. К 23:16 открытое горение ликвидировали. Также ведется работа по спасению животных и имущества.

В тушении пожара участвуют 70 человек и 24 спецмашины, на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, чтобы выяснить обстоятельства и причины пожара, сообщили 11 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре никто не пострадал. О судьбе животных пока неизвестно.

Обновлено: Пожар на зоорынке полностью потушили 12 мая в 00:23, сообщили в МЧС Кубани.