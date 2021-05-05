Жители шести улиц Краснодара остались без света из-за аварии
Вечером 5 мая в Краснодаре произошла крупная авария на энергосетях
Об отключении электроэнергии в районе улиц Ставропольской, Селезнёва и Старокубанской сообщил в 20:39 телеграм-канал «Краснодар. Край. Коротко». По информации паблика, это вторая крупная авария за день на энергосетях города.
В 21:13 в пресс-службе мэрии опубликовали комментарий по ситуации. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, аварийное отключение электроэнергии произошло в 20:25 из-за повреждений на линии электропередач. Без света остались жители улиц Ставропольской, Старокубанской, Селезнёва, Алтайской, Сормовской и Стасова.
Ремонтно-восстановительными работами занимаются специалисты «НЭСК-Электросети». Планируется, что работы займут около четырех часов.