Жители шести улиц Краснодара остались без света из-за аварии

Краснодарский край

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Вечером 5 мая в Краснодаре произошла крупная авария на энергосетях

Об отключении электроэнергии в районе улиц Ставропольской, Селезнёва и Старокубанской сообщил в 20:39 телеграм-канал «Краснодар. Край. Коротко». По информации паблика, это вторая крупная авария за день на энергосетях города.

В 21:13 в пресс-службе мэрии опубликовали комментарий по ситуации. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, аварийное отключение электроэнергии произошло в 20:25 из-за повреждений на линии электропередач. Без света остались жители улиц Ставропольской, Старокубанской, Селезнёва, Алтайской, Сормовской и Стасова.

Ремонтно-восстановительными работами занимаются специалисты «НЭСК-Электросети». Планируется, что работы займут около четырех часов.

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