Под Новороссийском убило током водителя мусоровоза
16 апреля в селе Большие Хутора на западе от Новороссийска погиб водитель мусороуборочного Камаза
Мужчине было 28 лет, он убирал стихийную свалку под линией электропередачи и погиб от удара током, который случился когда кран задел провода. Об этом порталу Юга.ру сообщил сотрудник СУ СК РФ по Краснодарскому краю Роман Федоров.
В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что его сотрудники сейчас ведут проверку по факту гибели мужчины и устанавливают обстоятельства случившегося.
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