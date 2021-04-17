Под Новороссийском убило током водителя мусоровоза

Краснодарский край

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16 апреля в селе Большие Хутора на западе от Новороссийска погиб водитель мусороуборочного Камаза

Мужчине было 28 лет, он убирал стихийную свалку под линией электропередачи и погиб от удара током, который случился когда кран задел провода. Об этом порталу Юга.ру сообщил сотрудник СУ СК РФ по Краснодарскому краю Роман Федоров.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что его сотрудники сейчас ведут проверку по факту гибели мужчины и устанавливают обстоятельства случившегося.

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