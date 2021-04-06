Главу Апшеронска сняли с поста за сокрытие 20 млн рублей доходов
Главу Апшеронска Сергея Иващенко 6 апреля досрочно отстранили от должности
Прокуратура Краснодарского края провела проверку и установила, что глава Апшеронска Сергей Иващенко нарушил антикоррупционные стандарты, в том числе при представлении сведений о имуществе.
Установлено, что с 2017 по 2019 год во время декларационных кампаний чиновник скрыл данные о том, что на его банковские счета поступило свыше 20 млн рублей, сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры Кубани.
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Об этих нарушениях сообщили в администрацию Краснодарского края, после чего глава региона Вениамин Кондратьев направил в совет Апшеронского городского поселения вопрос о досрочном прекращении полномочий Иващенко.
6 апреля совет провел внеочередную сессию, на которой депутаты решили поддержать инициативу губернатора и отстранить Сергея Иващенко от должности главы райцентра. Соответствующее заявление опубликовали на сайте администрации Апшеронского района.
Напомним, Сергей Иващенко стал главой Апшеронска в 2017 году, сменив на посту Владимира Бырлова, которого отправили в отставку за то, что он на служебной машине сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП.
Кто такой Сергей Иващенко
Иващенко родился 23 ноября 1961 года в станице Староминской. В 1984 году окончил Московский кооперативный институт, в 1999-м — Кубанский государственный университет.
Полковник запаса МВД РФ, работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. В начале 2000-х годов возглавил ОВД Апшеронского района.