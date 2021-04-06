Главу Апшеронска сняли с поста за сокрытие 20 млн рублей доходов

Прокуратура Краснодарского края провела проверку и установила, что глава Апшеронска Сергей Иващенко нарушил антикоррупционные стандарты, в том числе при представлении сведений о имуществе.

Установлено, что с 2017 по 2019 год во время декларационных кампаний чиновник скрыл данные о том, что на его банковские счета поступило свыше 20 млн рублей, сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры Кубани.