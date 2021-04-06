Главу Апшеронска сняли с поста за сокрытие 20 млн рублей доходов

Краснодарский край

Распечатать

Главу Апшеронска Сергея Иващенко 6 апреля досрочно отстранили от должности

Прокуратура Краснодарского края провела проверку и установила, что глава Апшеронска Сергей Иващенко нарушил антикоррупционные стандарты, в том числе при представлении сведений о имуществе.

Установлено, что с 2017 по 2019 год во время декларационных кампаний чиновник скрыл данные о том, что на его банковские счета поступило свыше 20 млн рублей, сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Читайте также:

Об этих нарушениях сообщили в администрацию Краснодарского края, после чего глава региона Вениамин Кондратьев направил в совет Апшеронского городского поселения вопрос о досрочном прекращении полномочий Иващенко.

6 апреля совет провел внеочередную сессию, на которой депутаты решили поддержать инициативу губернатора и отстранить Сергея Иващенко от должности главы райцентра. Соответствующее заявление опубликовали на сайте администрации Апшеронского района.

Напомним, Сергей Иващенко стал главой Апшеронска в 2017 году, сменив на посту Владимира Бырлова, которого отправили в отставку за то, что он на служебной машине сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП.

Кто такой Сергей Иващенко

Иващенко родился 23 ноября 1961 года в станице Староминской. В 1984 году окончил Московский кооперативный институт, в 1999-м — Кубанский государственный университет.

Полковник запаса МВД РФ, работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. В начале 2000-х годов возглавил ОВД Апшеронского района.

Апшеронский район Кадровые перестановки Коррупция Прокуратура Чиновники

Новости

В Новороссийске прокуратура не разрешила «Водоканалу» купить Toyota Camry
Главу Апшеронска сняли с поста за сокрытие 20 млн рублей доходов
Жителям Крымского района из-за ремонта отключат воду
Власти Адыгеи пообещали не строить курорт на плато Лагонаки в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Жители Комсомольского микрорайона Краснодара попросили сохранить в Народном парке деревья и класть меньше плитки
ФК «Краснодар» возглавил экс-тренер «Кубани» и ЦСКА

Лента новостей

«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Сегодня, 08:01
«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Константин Трудик объясняет, почему все останутся в выигрыше, если сделать исторические кварталы пешеходными
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Научиться жить в дружбе
2 апреля, 10:10
Научиться жить в дружбе
Пульсирующая комната, учебная квартира и другие способы лучше понять людей с РАС

Реклама на портале