В Краснодаре на улице Российской загорелся гипермаркет матрасов
В Краснодаре на улице Российской 4 апреля произошло возгорание двухэтажного магазина матрасов
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 11:00. Огонь на площади 40 кв. метров потушили в 11:23. Никто не пострадал, на месте работали 25 человек и 5 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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