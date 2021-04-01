В Краснодаре машина столкнулась с тепловозом, пострадала пассажирка

Краснодарский край

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31 марта в Краснодаре произошло ДТП на железнодорожном переезде

По предварительным данным, 47-летний водитель Hyundai Solaris нарушил правила проезда ж/д путей. Он не уступил дорогу тепловозу, из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала 59-летняя пассажирка иномарки. Ей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 1 апреля.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в Новороссийске мотоцикл врезался в поезд.

ДТП Железная дорога Краснодар

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