В Краснодаре машина столкнулась с тепловозом, пострадала пассажирка
31 марта в Краснодаре произошло ДТП на железнодорожном переезде
По предварительным данным, 47-летний водитель Hyundai Solaris нарушил правила проезда ж/д путей. Он не уступил дорогу тепловозу, из-за чего произошло столкновение.
В результате ДТП пострадала 59-летняя пассажирка иномарки. Ей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 1 апреля.
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